Carlo Cottarelli non si nasconde ed al canale YouTube di QSVS parla di quanti soldi sarebbe in grado di investire nell’Inter. “Prima c’era l’idea anche della Superlega, ora c’è il Mondiale per Club. Alla luce di questa pioggia di soldi magari è possibile rinnovare il prestito. Noi siamo disponibile a far partire la cosa se ad un certo punto la proprietà diventa interessata. Continuo a trovare gente che mi dice ‘allora, li mettiamo i soldi?’”.

“Può partire la cosa abbastanza rapidamente se c’è una proprietà interessata. Raccogliere soldi costa un mucchio di soldi: noi abbiamo fatto un questionario al quale hanno risposto 80 mila tifosi e sarebbero venuti fuori circa 200 milioni. Noi abbiamo speso 4 mila euro per pubblicizzare questa cosa: se si fa una campagna di informazione specifica, credo si possa arrivare al doppio, circa 400 milioni. Sarebbe ciò che serve per dare una bella botta ai debiti dell’Inter. Di quello parliamo, non di quelli di Zhang e il prestito di Oaktree. Si parla di quell’ordine di grandezza. Se uno vuole mettere soldi per comprare l’equity dell’Inter e ripagare il debito, si parla nell’ordine di grandezza di un miliardo”.

“Zilliacus? Ha anche indicato che è interessato all’azionariato popolari in alcuni scambi social. Io ho l’impressione che di parole ce ne siano tante, di soldi pochi. Si può dire magari lo stesso dell’azionariato popolare, ma noi non usiamo molte parole. Diciamo solo che siamo pronti. Se ha intenzione e risorse per compare l’Inter, magari è interessato anche all’azionariato popolare. Noi però non abbiamo avuto nessun contatto”.

