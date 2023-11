L’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez ha ricordato la sua rete segnata al 121′ della SuperCoppa italiana contro la Juventus.

Alexis Sanchez ha voluto fortemente tornare in nerazzurro quest’estate e lo ha dimostrato rifiutando tutte le altre offerte che aveva. Il Ninho Maravilla rilasciato un’intervista ai canali ufficiali dell’Inter nell’ambito del MatchDay Programme. “Da bambino non avevo un campione di riferimento, se devo pensare ad un esempio senza dubbio penso a mia mamma, ho sempre avuto in mente come giocava lei…e giocava bene!“.

“Le leggende interiste? Ronaldo il Fenomeno per me è il numero 1 al mondo, ho giocato con tanti giocatori forti, ho visto da vicino Messi, Ronaldo, però lui è un’altra cosa, quando faceva quella finta e andava a mille all’ora era incredibile, una cosa bella da vedere nel calcio. Poi non posso non citare Zamorano, arriviamo entrambi dal Cile e mi è sempre piaciuta la sua grinta”.

“Il gol più importante è sicuramente quello che ho segnato nella finale contro l’Argentina che ha consegnato al Cile la prima Copa America della sua storia. Poi c’è quello nel Clásico contro il Real Madrid e ovviamente la rete segnata al 121’ nella sfida di Supercoppa contro la Juventus”.

“L’Inter è una squadra forte a livello mondiale che in questi anni è cresciuta tanto. Ha grandi tifosi che ci supportano sempre, loro danno la vita per questo Club e un giocatore che viene qui deve farlo per vincere“.

