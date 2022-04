Il portiere del Real Madrid Thibaut Coutois stasera sarà l’ex di turno; l’estremo difensore ha parlato del Covid di Ancelotti e della situazione del Chelsea.

Thibaut Coutois in conferenza stampa ha anticipato i temi della sfida di stasera. “Carlo ha un grande staff tecnico, e poi è sempre in contatto con noi tra chiamate e video. Certo, non è la stessa cosa che averlo con noi, ma ci siamo preparati bene, non credo che alla fine sarà un gran problema“. Nel frattempo Ancelotti si è negativizzato e sarà in panchina a Londra.

IM_Carlo_Ancelotti

Sul Chelsea: “Questo è stato un mese difficile per i tifosi, per il club e per i giocatori. Io sono stato al Chelsea per tanti anni, lì sono cresciuto e ho imparato tanto, vincendo anche due Premier League. Sono sempre contento di tornare qui e mi auguro che i futuri acquirenti capiscano l’importanza del club che stanno comprando e che riescano a mantenerlo tra quelli più forti al mondo“.

