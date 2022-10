Courtois: «Per un portiere è impossibile vincere il Pallone d’Oro…». Le parole del portiere del Real Madrid

Thibaut Courtois ha commentato ai microfoni dei media spagnoli il settimo posto nella classifica per il Pallone d’Oro. Ecco le parole del portiere del Real Madrid:

«È impossibile per un portiere vincere il Pallone d’Oro. Non so se si possa fare più di quel che ho fatto io la stagione passata, ma vedendo la logica del voto sapevo di non poter arrivare troppo in alto. Pare che sia più importante segnare che parare. Lo stesso vale per i difensori. Se guardate la Top 10 non ce n’è uno. L’anno scorso ho fatto molte parate, ho vinto LaLiga e la Champions. Magari se ci fosse stato il Mondiale di mezzo potevo avere la possibilità di salire sul podio».

