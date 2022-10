De Ketelaere verso il rientro in campo e da titolare contro il Milan: ecco i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Charles De Ketelaere dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli per il match contro il Monza.

Dopo le ultime due partite saltate per infortunio, il belga è in pole per giocare dal primo minuto da trequartista.

The post Milan Monza, De Ketelaere verso il rientro in campo e da titolare: i dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG