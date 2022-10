Il portiere del Real Madrid, Courtois, ha parlato dopo la sconfitta di ieri in Champions contro il Lipsia. Le sue dichiarazioni

Il Real Madrid ha perso 3-2 a Lipsia, una gara che presentava un grado diverso di motivazioni perché i padroni di casa avevano bisogno dei 3 punti, mentre la formazione di Ancelotti era già qualificata. Il portiere madridista Courtois ha fatto questa analisi sulla prima sconfitta stagionale dei blancos.

«Siamo partiti addormentati, senza aggressività e intensità e contro una squadra come il Lipsia si paga cara. È una squadra che crea molti pericoli, è veloce. L’allenatore ci aveva detto che in casa hanno segnato tanti gol nelle ultime partite. Sul 2-0 la partita si è complicata, abbiamo provato a continuare e abbiamo segnato il 2-1 prima dell’intervallo. Abbiamo sbagliato tanti passaggi e controlli di palla, non è stata una bella partita. Dobbiamo svegliarci. Può capitare una brutta giornata, abbiamo giocato tante partite di fila in poco tempo, ma quello che non può mancare è l’intensità, anche se siamo stanchi. Dobbiamo dare il 100% in ogni momento».

