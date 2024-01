Coutinho, nuova avventura l’ex Inter? Il brasiliano è già stanco del Qatar: ecco dove può andare l’ex nerazzurro a gennaio

Potrebbe concludersi anzitempo l’esperienza in Qatar per Philippe Coutinho, il quale da soli 4 mesi è all’Al Duhail. Il cartellino dell’ex Inter è ancora di proprietà dell’Aston Villa. Il brasiliano starebbe spingendo per una sua cessione del mercato di gennaio.

Stando a quanto riferisce AS, su di lui si sono accese le sirene degli Stati Uniti d’America: c’è l’interesse dei Los Angeles Galaxy, ma soprattutto quello dell’Inter Miami.

L’articolo Coutinho, nuova avventura l’ex Inter? È già stanco del Qatar: ecco dove può andare proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG