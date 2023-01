Sono queste le parole a TuttoSport di Roberto Cravero, ecco cosa dice il giornalista sul momento dell’Inter.

Ecco cosa dice Roberto Cravero, il giornalista oggi ed ex calciatore parla così a TuttoSport dell’Inter: “Analizzando la questione a 360° direi Lukaku: per l’ingaggio che prende e per l’attesa che c’era dopo il suo ritorno. La fortuna dell’Inter è che Dzeko non lo abbia fatto rimpiangere: questo ha fatto passare in secondo piano il fatto che il belga non abbia rispettato quanto ci aspettavamo tutti da lui. Per quanto riguarda Brozovic, io pensavo fosse determinante, poi Simone grazie alla sua visione ha inventato Calhanoglu in quel ruolo.“

Conclude così: “Lautaro? Lui va per i 26 anni e migliorerà ancora nell’esperienza e nel vissuto, però in questo momento è al top. Inoltre, il fatto che sia diventato campione del mondo gli ha cambiato totalmente mentalità: ora è un giocatore che sa di non dover dimostrare più niente e gioca anche con la mente libera.“

