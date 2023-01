Ecco cosa dice a Sky Sport il famoso giornalista e commentatore Marianella si esprime così sulla vicenda Skriniar e Inter.

Il famoso giornalista Marianella discute così a Sky Sport dell’Inter, ecco cosa dice il giornalista e commentatore sulla situazione Inter e Skriniar: “Skriniar? Nessuna colpa della società Inter. In estate ha fatto intendere magari di voler rinnovare il contratto, poi invece Skriniar e l’agente hanno deciso di andare via a 0. L’Inter in questo non ha colpe: ha offerto il suo contratto a livello massimo, ha fatto di tutto per convincerlo, più di così il club non poteva fare. Non vedo errori dell’Inter. Mi aspettavo che il PSG per averlo subito arrivasse a fare l’offerta ai nerazzurri.”

Francesco Della Rocca a TMW Radio parla così: “La situazione crea malumori? E’ un po’ di anni che è lì, magari vuole cambiare aria. Tutto questo può destabilizzare squadra e giocatore, ma può accadere dopo qualche anno di voler cambiare aria. Rimanere scontenti non ha senso“.

