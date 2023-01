Sono queste le parole di Gianni Visnadi, il giornalista parla così su il Giornale sul match tra Inter e Atalanta.

Ecco le parole di Gianni Visnadi, il giornalista analizza così la situazione dell’Inter a Il Giornale: “Il quarto di Coppa Italia con l’Atalanta non è una partita banale, perché è il dentro-o-fuori che in un anno di magra può valere qualche altra notte di gloria, un altro robusto incasso e soprattutto può portarti fino a Riad, anche se la strada resterà lunga per chi sopravviverà alla sfida di stasera. L’Atalanta è in salute piena, è tornata in corsa Champions e viene a Milano convinta di vincere, basta guardare le scelte di Gasperini. L’Inter si è ritrovata seconda in campionato e da sola, quasi per caso, complici le disgrazie altrui, del Milan su tutti“.

Conclude così: “L’Atalanta stasera e il derby domenica: non bastassero impegni per natura delicati, Inzaghi deve maneggiare con cura estrema il caso Skriniar, sperando che qualcuno lo risolva per lui. E solo stamane, forse addirittura solo nel primo pomeriggio, il tecnico saprà se Skriniar è ancora un suo giocatore, e allora andrebbe in campo, o se invece va subito a Parigi, anticipando di 5 mesi l’accordo già raggiunto col PSG“.

