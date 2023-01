Ecco le parole a Sky Sport di Stefano De Grandis ecco cosa dice il giornalista sul momento dell’Inter e di Skriniar.

Sono queste le parole di Stefano De Grandis, ecco cosa dice a Sky Sport il giornalista sull’Inter: “L’Inter ha trovato stabilità, Inzaghi quando trova una formazione tipo difficilmente la cambia. Acerbi è diventato un titolare, ma l’Inter deve scendere dall’altalena di grandi partite e del KO con l’Empoli. Deve farlo a partire da domenica ma dovrà recuperare Lukaku e Brozovic: Dzeko è tornato ad essere titolare inamovibile a sorpresa, è talmente bravo che può giocare anche bendato. Brozovic farebbe rifiatare Calhanoglu che potrebbe anche giocare da mezzala. Se dovesse partire Skriniar, sarebbe necessaria una modifica sul piano tattico. Chissà, Demiral potrebbe diventare subito titolare.“

Conclude così: “Skriniar? Oggi è probabile che ci sia una manifestazione di contestazione nei confronti di Skriniar durante Inter-Atalanta. I tifosi devono mettersi il cuore in pace, al giorno d’oggi siamo in un regime di indipendenza, i giocatori possono decidere dove andare. I tifosi devono pretendere un massimo impegno da Skriniar che quest’anno non è andato così bene, non è il giocatore fortissimo uno contro uno“.

