Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato al termine della sfida contro l’Inter in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

INTER – «Abbiamo fatto tutto noi, in un momento in cui eravamo pericolosi, su una cosa preparata abbiamo sbagliato il gesto tecnico e abbiamo regalato palla. Secondo me abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che ha un obiettivo diverso dal nostro. Per me, contro una squadra forte e che rispettiamo, la Cremonese ha fatto un’onesta partita, creando tantissimo e regalando a loro due situazioni che potevamo evitare. Sul primo gol, è un regalo fatto, non è un contropiede. Sul secondo avevamo palla noi, abbiamo sbagliato un passaggio filtrante, un passante dentro e l’Inter ci ha fatto male sulla transizione. Il terzo è un capolavoro di Lautaro».

PAURA – «Esiste un’identità, un’idea, un percorso da fare. La Cremonese è una squadra nuova, costruita con un’idea. Abbiamo giocato contro Inter, Roma e Fiorentina, tutte squadre arrivate nella parte sinistra della classifica. Noi ci siamo, nel nostro campionato, e non abbiamo paura di avere un atteggiamento così».

