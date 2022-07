Il direttore sportivo della neopromossa Cremonese Simone Giacchetta ha fatto il punto su diverse trattative del suo club.

Simone Giacchetta in conferenza stampa ha parlato delle difficoltà del mercato della Cremonese. “Sì, abbiamo l’accordo con Radu e con l’Inter, deve definire le ultime cose con la società ma credo che a breve potremmo vedere anche lui al Centro Sportivo. Non ci sono novità, Calafiori e Agoume sono due giovani che apprezziamo noi e molti altri, vedremo se ci saranno evoluzioni”.

“Per restare in Serie A bisogna sbagliare il meno possibile. Gli attaccanti fanno un mercato a parte, ce ne sono pochi in generale e sono merce rara. Dovremo vedere bene quali sono le opportunità che il mercato ci offre. La Cremonese in Serie A è una piazza importante, ma ci sono giocatori che ambiscono a qualcosa di più ambizioso. Dobbiamo cercare il profilo giusto che venga qui con grande ambizione“.

