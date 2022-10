Il neo attaccante della Cremonese ha segnato la sua prima rete in grigiorosso nel match di Coppa Italia contro il Modena

La prima rete in grigiorosso di Felix è arrivata in Coppa Italia, ieri contro il Modena. Un tocco di testa a correggere in rete la punizione calciata da Bonaiuto e finita sulla traversa.

L’ex romanista oggi è stato celebrato dal profilo twitter della Cremonese, che ha messo in evidenza la sua esultanza.

L’articolo Cremonese, momento Felix proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG