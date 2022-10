Prosegue nella stagione 2022/23 l’impegno sociale di Fondazione Milan, che si schiera al fianco dei giovani più fragili ed emarginati per condividere i valori dello sport e mettere in risalto il loro talento.

Grazie al sostegno di BitMEX, Principal Partner di AC Milan, oltre 2 mila giovani beneficeranno della possibilità di praticare sport, dando continuità nel prossimo biennio alle iniziative e ai progetti avviati nelle passate stagioni dalla fondazione rossonera.

Il supporto di BitMEX aiuterà Fondazione Milan a proseguire e potenziare il proprio impegno nei presidi attivi a Milano, Catania, Napoli, Reggio Emilia e Roma per il programma Sport For All, che utilizza lo sport come strumento di inclusione per i giovani con disabilità, e raggiungerà anche il resto del mondo attraverso i progetti sociali di Sport for Change.

Il programma, che ha lo scopo di far crescere il talento dei ragazzi a rischio emarginazione sociale, è attualmente presente nelle città di Calcutta, Rio de Janeiro e Salvador de Bahia. Proprio nel corso di questa stagione, si aggiungerà inoltre un nuovo progetto in India, nello stato federale del Kerala.

BitMEX, dopo esser stato tra i protagonisti della Padel Cup organizzata a Cervia lo scorso giugno insieme ad AC Milan, continuerà a essere parte integrante di eventi organizzati e sostenuti da Fondazione Milan nel corso della corrente stagione sportiva, come il Charity Gala previsto per il ventennale della fondazione e la XXI Milano Marathon che si terrà il 2 aprile 2023, cui la fondazione rossonera parteciperà per il 5° anno.

Ancora una volta, grazie al supporto di partner donatori come BitMEX, Fondazione Milan è pronta a diffondere i valori positivi dello sport sostenendo bambini e ragazzi nella pratica sportiva in Italia e nel mondo.