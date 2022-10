Franck Ribery, attaccante della Salernitana, ha comunicato il suo ritiro dal calcio giocato. Futuro da dirigente in granata

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, Frank Ribery, attaccante della Salernitana, ha comunicato il suo ritiro dal calcio giocato. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «La palla si ferma. I sentimenti dentro di me no. La palla si sta riposando. I sentimenti in me no. Il palloncino si ferma ma non i miei sentimenti per lui. La palla si ferma. Le emozioni dentro di me, no. Grazie a tutti per questa grande avventura. Grazie per il vostro sostegno».

L’articolo Salernitana, Ribery si ritira: «La palla si ferma. I sentimenti dentro di me no» – VIDEO proviene da Calcio News 24.

