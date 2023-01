Le parole di Okereke sul rosso non dato ad Acerbi: «Se lui non mi avesse fermato sarei andato in porta, era una palla gol, ha cambiato la partita»

David Okereke ha parlato ai microfoni di DAZN del fallo di Acerbi, che non ha ricevuto il rosso nonostante le proteste dei grigiorossi. Di seguito le sue parole.

ACERBI – «Per me era rosso, perché l’altro difensore era dall’altra parte. Io penso che se lui non mi avesse fermato sarei andato in porta, era una palla gol».

GOL – «Non ha portato neanche un punto, non posso essere soddisfatto della partita, ho perso anche tanti palloni oggi dopo il gol: devo migliorare. Però questo episodio poteva cambiare la gara».

