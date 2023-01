A DAZN l’allenatore dell’Inter commenta la vittoria in rimonta contro la Cremonese per 1-2, ecco cosa dice.

Il tecnico dell’Inter parla a DAZN della sfida tra Inter e Cremonese vinta dalla squadra nerazzurra in rimonta, ecco le parole a DAZN di Simone Inzaghi: “Sono contentissimo e ho fatto i complimenti alla squadra. Il bellissimo gol di Okereke ci ha messo in difficoltà, sono contento del carattere mostrato dalla squadra perché venivamo da una sconfitta e perché prendere un gol così, dopo un approccio così positivo…non è stato il massimo. Ho avuto grandissimi segnali, abbiamo approcciato bene in modo aggressivo. Se devo trovare una pecca, probabilmente abbiamo sbagliato qualche rifinitura nell’ultimo passaggio. Abbiam fatto 30 tiri, possesso, gioco…son contento“.

Conclude: “Prima del derby abbiamo un quarto di finale con l’Atalanta. Ci sono pochi giorni per prepararci, dovendo anche recuperare giocatori infortunati e squalificati. Affrontiamo un avversario che sta bene in salute, ci prepareremo nel migliore dei modi.“

