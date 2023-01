Le parole di Stankovic prima del calcio d’inizio di Atlanta-Sampdoria: «Troviamo soluzioni ripartendo dalla prestazioni»

Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l’Atalanta

MENTALITÁ – «Questa è la mentalità, non dobbiamo abbatterci e piangere. Non è da guerrieri, da protagonisti in Serie A. Troviamo soluzioni ripartendo dalla prestazioni. Nelle ultime partite potevamo portare a casa qualcosa in più. Giochiamo contro una squadra importante allenata da un maestro come Gasperini. Nelle ultime partite hanno fatto vedere tutto il loro potenziale, gli facciamo i complimenti ma non abbiamo paura. Ci misuriamo con la squadra che insieme al Napoli sta meglio e misurarsi con quelle forti è sempre una sfida».

WINKS – «Non voglio dividere i singoli dal gruppo ma per noi è un valore aggiunto, è stato fuori a lungo e mi dispiace ma ha fatto di tutto per mettersi a disposizione, è un professionista e sa giocare a calcio. Parliamo di un grande centrocampista che ci sta dando una bella mano. Ci sono delle assenze ma per ora siamo questi e andiamo avanti».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM

L’articolo Sampdoria, Stankovic: «Questa è la mentalità giusta» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG