Il pareggio tra Lecce e Cremonese ha condannato la Cremonese di Davide Ballardini alla retrocessione in Serie B

La Cremonese torna ufficialmente in Serie B dopo la promozione della scorsa stagione. Decisivo il pareggio per 0-0 tra Lecce e Spezia al Via del Mare che ha condannato aritmeticamente i grigiorossi di Davide Ballardini.

La Cremonese ha totalizzato solo 24 punti in 36 giornate, seppur la situazione si migliorata con l’arrivo dell’ex allenatore del Genoa in panchina nella seconda parte di stagione.

