Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato dopo il pareggio dei salentini contro lo Spezia: le sue dichiarazioni

Marco Baroni ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 tra Lecce e Spezia.

PAROLE – «Voglio solo ricordare che sono orgoglioso di questi ragazzi, siamo la squadra più giovane e abbiamo fatto un campionato dove questi ragazzi se la sono giocata con tutti con grande orgoglio. Sapevamo ed era fisiologico un calo in un campionato lunghissimo, da dieci mesi stanno lottando su tutti i campi. Ci prendiamo questo punto e questa prestazione. Questa squadra é vivissima, vuole combattere fino in fondo. Ha orgoglio, non molla mai anche di fronte ad assenze e squalifiche. Oggi posso dire che oltre al punto mi inorgoglisce la prova della squadra».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG