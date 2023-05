Le parole di Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, dopo il pareggio ottenuto dai liguri in campionato contro il Lecce

Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 dello Spezia contro il Lecce.

PAROLE – «Un punto che muove la classifica, ci fa allungare un attimo ma sicuramente eravamo venuti qui per provare a fare un risultato diverso. Sapevamo di affrontare una squadra in salute, di valore ed il primo tempo abbiamo fatto molto bene creando i presupposti per fargli del male. Non siamo stati determinati e cattivi, l’abbiamo pagato. Lo sforzo del primo tempo é stato di valore, nel secondo tempo é stato più equilibrato e forse da entrambe é subentrata la paura. Hanno fatto quello che gli avevo chiesto. Bisogna andare avanti con queste prestazioni».

