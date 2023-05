Gianni Infantino, presidente dell’UEFA, ha parlato della tragedia avvenuta in uno stadio di San Salvador. I dettagli

Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha parlato della tragedia avvenuta all’Estadio Cuscatlan in San Salvador.

PAROLE – «Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno perso la vita dopo i tragici incidenti che hanno avuto luogo in Salvador”, ha dichiarato Infantino. “Insieme alla Fifa e alla comunità calcistica globale, tutti i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con coloro che sono stati colpiti, così come con il popolo della Repubblica del Salvador, la Confederazione Concacaf, la Federcalcio salvadoregna e la Primera Division de Futbol de El Salvador, in questo momento difficile».

