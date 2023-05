Contrariamente a quanto si pensasse nei giorni scorsi, i nerazzurri giocheranno con una formazione rimaneggiata al Maradona.

Arrivano altre novità sulle formazioni di Napoli ed Inter: gli azzurri recuperano Kvaratkshelia che aveva subìto una forte botta in allenamento a metà settimana. Inzaghi impiega tante seconde linee per concedere riposo a coloro che hanno vinto il derby in Champions League e per preservarli in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo.

Roberto Gagliardini

Secondo Sky Sport Onana dovrebbe giocare nonostante qualche linea di febbre, chance molto importante per Asllani e Bellanova che si troveranno di fronte i campioni d’Italia; ecco le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All. Inzaghi.

L’articolo Napoli-Inter: turnover massiccio per Inzaghi, azzurri coi titolarissimi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG