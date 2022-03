L’ex attaccante del Milan torna indietro nel tempo: ecco cosa è successo negli spogliatoi.

Altro che festeggiamenti, il Milan voleva segnare il quarto gol. Hernan Crespo ricorda la finale di Istanbul in quella notte surreale per i rossoneri. Ecco le sue parole: “Come faccio a dimenticarla? Una notte che mi è entrata nell’anima e da lì non se ne andrà mai più. Si è detto che nell’intervallo stavamo già festeggiando: balle. Ricordo che io e Paolo, e anche Sheva, parlavamo di come poter segnare il quarto gol, altro che festeggiamenti!”.

La Champions League è la competizione dei dettagli e anche un piccolo episodio può fare la differenza. Il secondo tempo di quella finale fu a senso unico e regalò, dopo i calci di rigore, la Coppa agli uomini di Rafa Benitez. Una serata indimenticabile (in negativo) per il popolo rossonero.

