Un derby di Coppa Italia molto teso che non regala emozioni. Rossoneri favoriti per la finale.

Milan e Inter non si fanno male e si fermano sullo 0-0. Poche emozioni in un derby molto teso, nel quale si percepisce il peso della posta in palio. Ci si gioca una finale ed entrambe le formazioni stanno vivendo un momento di difficoltà. Meglio il Milan per occasioni e continuità di gioco. Tra le note positive dell’Inter c’è la prova difensiva della linea a tre che non subisce gol pur rischiando in diverse situazioni.

I rossoneri possono recriminare per non aver concretizzato alcune situazioni di gioco davvero favorevoli. I nerazzurri ritrovano Gosens e Correa nel finale e ora cercano nuove energie. Ora i rossoneri sono favoriti per la finale.

