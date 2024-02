Michele Criscitiello ha commentato l’ultima vittoria dell’Inter all’Olimpico contro la Roma, concentrandosi sul gol di Thuram

A Sportitalia, Criscitiello commenta così il big match tra Roma e Inter, con un focus sul gol di Thuram e le polemiche scaturite.

GOL THURAM – «Guida è stato bravo: dalla gestione alle scelte più complesse, non si è fidato di chi stava al var e non si è fatto intimorire dall’Olimpico quando ha preso la decisione più giusta. Se avesse annullato quel gol a Thuram avremmo dovuto chiudere il calcio. Altro che cartellino blu. Giocatore fermo e palla in direzione opposta. Se il portiere della Roma non è capace non è un problema di regolamento»

INTER – «L’Inter fa paura. Una macchina perfetta. Ribaltare con facilità, in 45 minuti, una Roma così bella non era assolutamente facile. Inzaghi ha fatto diventare semplice anche il complicato. Negli anni scorsi eravamo in 5 sul carro di Simone, adesso bisogna prendere il biglietto. Simone è un mago nella gestione, nella preparazione della partita ma soprattutto nella lettura dei match. Bravo anche a gestire i big dello spogliatoio»

