Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, è ormai entrato nel cuore di ogni tifosi nerazzurro: ecco un video coi compagni

Non c’è nessuno come Benjamin Pavard, entrato come un treno nel cuore di ogni tifoso dell’Inter grazie all’attaccamento dimostrato ai compagni e ai colori.

Signore e signori: BENJAMIN PAVARD pic.twitter.com/IPfC3gBzGn — Solo ed esclusivamente INTER (@SoloEsclusivInt) February 11, 2024

Ecco il video pubblicato sui social, in cui il difensore francese viene scherzosamente preso di mira dai compagni. L’unità di questo gruppo è incredibile.

L’articolo Pavard manda in estasi i tifosi dell’Inter: il VIDEO che farà la storia proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG