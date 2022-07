Il giornalista Michele Criscitiello analizza una tendenza che si sta verificando nell’ultima sessione di mercato che riguarda gli svincolati.

Michele Criscitiello su TMW parla dei tanti svincolati di lusso che ci sono attualmente sul mercato. “Intanto ci sono sempre più calciatori a parametro zero. Apre la lista Dybala ma continua con Belotti, Mertens, Bernardeschi, Giovinco e tanti altri”.

Dries Mertens

“Colpa loro e dei procuratori. Riflessione generica e non sui singoli. Arrivare a scadenza ormai è un danno. Prima rappresentava una opportunità. Oggi, quando vai in scadenza, devi tremare seriamente. O di prendere meno soldi o addirittura di accontentarti del primo che capita. Non è normale arrivare all’11 luglio e non hai ancora squadra. Significa che non hai nulla in mano e devi pregare di trovare il Toronto di turno“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG