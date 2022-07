Visite mediche per Cambiaso alla Juventus, ma il giocatore non resterà in bianconero quest’anno. Ecco dove andrà.

Il colpo Cambiaso per la Juventus è oramai quasi in archivio, arriva dal Genoa per 4,5 milioni di euro più il cartellino di Dragusin che passa alla squadra rossoblu. Il terzino sinistro che all’occorrenza può giocare anche a destra grazie alla sua capacità di essere ambidestro ha raccolto la scorsa stagione 4 assist e una rete in meno di trenta presenze.

Il giocatore però non resterà alla Juventus ma andrà al Bologna in prestito secco in sostituzione di Hickey passato in Premier League. Nei piani dei bianconeri c’è quello di riprenderlo a fine anno quando ad Alex Sandro scadrà il contratto e andrà via a parametro zero. Il futuro del dopo il brasiliano è tracciato ed è quello di Cambiaso. Vedremo se l’ex Genoa partirà subito per Bologna oppure farà le amichevoli negli Stati Uniti con i bianconeri per essere valutato da Allegri.

