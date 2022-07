Bremer è l’oggetto dei desideri dei difensori centrali che giocano in Italia, la Juventus prova a superare l’Inter.

La Juventus vuole Bremer, ma il brasiliano ha già una bozza d’accordo con la società nerazzurra dell’Inter. L’Inter ritardando la cessione di Skriniar al Paris Saint German non sta potendo chiudere per il centrale granata del Torino. Il brasiliano infatti comincia anche a pensare ad altre soluzioni come quella bianconera. I granata comunque chiedono 40 milioni di euro a salire.

Bremer

Cairo non ha detto di no alla società bianconera, ma punta Gatti. Il giovane centrale strappato proprio ai granata può essere la chiave della trattativa con un trasferimento in prestito con diritto di riscatto con un controriscatto già fissato a favore della società bianconera. L’accordo con Bremer non appare complicato, quello con l’Inter è di 3 milioni di euro per 4 anni. Ma spetta al giocatore decidere se rompere la promessa a Marotta.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG