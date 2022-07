Il giornalista Mario Sconcerti si è concesso a calciomercato.com dove ha parlato tra le altre cosa anche del Milan.

A calciomercato.com, Mario Sconcerti parla così del Milan: “I proprietari americani non hanno mai fretta di acquistare un giocatore perché sono soldi messi al vento, non hanno una produttività certa. Gli americani preferiscono costruire stadi. Ad aprile si diceva già che il Milan avesse un accordo per Renato Sanches del Lille. Sono passate due settimane da quando Paolo Maldini è di nuovo operativo e non è ancora successo niente.“

sede Milan

Antonio Donnarumma ai microfoni della Gazzetta.it parla così del suo trascorso nei rossoneri: “Se lo rifarei? Senza dubbio sì. Vi dico un cosa: dopo i quattro anni di allenamenti al Milan sono diventato molto più forte, mi è servito tanto. È stata poi la chiusura di un cerchio, perché in rossonero già c’ero stato nelle giovanili arrivando anche ad assaggiare la prima squadra. Certo, il campo mi mancava, ma mi allenavo sempre al massimo e mi sono fatto trovare pronto quando ho dovuto giocare.“

