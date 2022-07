L’agente Enrico Fedele, parla a TMW Radio durante il programma Maracanà, dell’Inter e dei giocatori che gli ruotano intorno.

A TMW Radio, nel programma Maracanà, Enrico Fedele parla dell’Inter e dei giocatori che gli gravitano attorno: “Vi rendete conto se a un certo punto Bremer lo prende l’Inter prima di vendere Skriniar? Sono operazioni concatenate. Se prende Bremer prima di dare Skriniar, che succede? Che varrà di meno il suo difensore. E la stessa cosa vale per Dybala. Io sono sicuro che l’argentino ha già un accordo con l’Inter, non può andare da nessuna parte.“

Milan Skriniar

Aggiunge: “Non possono ufficializzarlo perché se Sanchez vale 10, dopo vale 3 e sarà costretta a venderlo. Il mercato dei difensori? Siamo in piena crisi in questo reparto. Solo una squadra può fare operazioni ed è il Napoli. Ha un tesoretto di quasi 100 milioni e oggi come oggi ha già fatto un risparmio di 40 milioni sull’ingaggio dell’anno scorso. E ha dato Koulibaly per 40 milioni.” Conclude.

