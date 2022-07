I giallorossi hanno ufficializzato l’accordo per il prolungamento del difensore italiano che si è detto estremamente contento.

Gianluca Mancini ha rinnovato il suo contratto con la Roma: il nuovo vincolo scade nel 2027 e prevede un ingaggio di 3 milioni di euro più bonus legati a vittorie di squadra. Il difensore ha mostrato tutta la sua felicità dopo aver firmato: “Pensare di aver costruito mattone dopo mattone un legame così forte con il Club, la Città e i tifosi rappresenta una soddisfazione immensa“.

“Al pari del successo in Conference League, vivo questo rinnovo come un nuovo punto di partenza: crescere e migliorarci, tutti insieme, è l’unico obiettivo che ho in testa”. il general manager Tiago Pinto ha elogiato le sue qualità, soprattutto lo spirito di sacrificio e la capacità di essere leader.

