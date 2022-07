Il club brianzolo neopromossa in Serie A non si ferma a Sensi e Pessina in mezzo al campo ma è molto vicino ad una altro acquisto.

Il Monza ha trovato l’accordo con la Roma per il trasferimento del centrocampista Gonzalo Villar: lo spagnolo secondo Calciomercato.com arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro da esercitare se il club brianzolo resterà nella massima serie.

Gonzalo Villar

Villar non è mai riuscito ad entrare nelle grazie di Mourinho pur avendo fatto molto bene col suo predecessore Paulo Fonseca; i giallorossi realizzano una significativa plusvalenza dato che era stato acquistato per 4 milioni più bonus 2 anni fa. Ora si vedrà se la Roma riuscirà a trovare l’accordo col Sassuolo per Frattesi.

