I Red Devils avrebbero secondo i media spagnoli trovato l’accordo coi catalani per il forte centrocampista; enorme la cifra offerta.

Secondo AS Frenkie De Jong potrebbe diventare presto un giocatore del Manchester United, l’esito della trattativa dipende tutto dall’olandese. Sì perché le due società avrebbero trovato un accordo per 85 milioni di euro, cifra vicinissima a quanto il Barcellona spese per prelevarlo dall’Ajax.

Xavi non riterrebbe fondamentale il centrocampista nel suo progetto e avrebbe aperto alla cessione per finanziare il resto del mercato in entrata del club spagnolo. I Red Devils stanno assecondando le richieste del nuovo allenatore Ten Hag, il Manchester United tra l’altro ieri ha battuto 4-0 il Liverpool in amichevole. Le società sono d’accordo, ora spetta al giocatore la decisione finale. Servirà per convincere Ronaldo a restare?

