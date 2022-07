Il club francese sta trovando parecchi ostacoli nelle due trattative ma in un senso o nell’altro si saprà tutto a breve.

Probabilmente il Paris Saint Germain non si aspettava di trovare così tante difficoltà nelle trattative che sta conducendo per cercare di accaparrarsi Milan Skriniar dell’Inter e Gianluca Scamacca del Sassuolo.

Secondo L’Equipe il rilancio dei francesi per il difensore dovrebbe arrivare in questi giorni, i nerazzurri chiedono 70 milioni e non hanno intenzione di far calare ulteriormente la richiesta che all’inizio era di 80. La dirigenza dei parigini vuole consegnare a Galtier una rosa abbastanza vicina a quella che inizierà la stagione, sabato il PSG volerà in Giappone per una tournée e vorrebbe farlo con i due acquisti. Nel caso di Scamacca le cose sono ancora più difficili perché la distanza tra domanda e offerta è ampia ed i neroverdi non intendono cedere.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG