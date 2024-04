Michele Criscitiello ha rivelato le volontà di Antonio Conte per il futuro, affermando che sarebbe l’uomo giusto per il Milan.

Il futuro di Pioli è in bilico, ora più che mai. La sfida con la Roma, il derby e lo scontro diretto a Torino con la Juventus per il secondo posto, determineranno il destino del tecnico emiliano. Avanzare in Europa e vincere il derby sono, ad oggi, i biglietti da visita necessari per presentarsi in Via Aldo Rossi al termine della stagione con le credenziali adeguati a candidarsi almeno per un altro anno sulla panchina del Milan, diversamente invece l’addio diventerebbe un’opzione molto concreta e percorribile In merito alla vicenda ne ha parlato Michele Criscitiello che, nel corso del consueto appuntamento con ‘SI Cafè’, programma in onda su ‘Sportitalia’, ha svelato degli importanti retroscena di mercato.

Stefano Pioli

Conte vuole il Milan

Il giornalista non ha girato molto attorno all’argomento e senza mezzi termini ha affermato che “Conte in testa ha il Milan”. Ha argomentato su questa tesi dichiarando che “Ibra, Moncada, Furlani vanno benissimo, ma serve Conte, chiede 7/8 milioni? Sei il Milan, fai la Champions glieli devi dare. Il Napoli non vuole darglieli. Conte in testa ha il Milan. Se vogliono Pioli va confermato ufficialmente, non l’hanno fatto“.

Conte è l’uomo giusto

Michele Criscitiello è convinto infine che Antonio Conte sia l’uomo giusto per il Milan, così da poter contendere lo scudetto all’Inter nella prossima stagione. Ha affermato infatti che “Conte è un allenatore che ti valorizza i giocatori come un bancomat che preleva, ma che ti porta interesse. Io credo sia l’uomo giusto per il Milan. Pioli ha fatto benissimo in 5 anni, ora il Milan deve ripartire e dire stop a Pioli”. Conclude dicendo che “io sono convinto che Conte sia l’arma giusta, servono 5 giocatori di qualità milioni”.

