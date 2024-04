Massimo Moratti, a pochi giorni dal derby, ha lanciato una frecciatina ai rossoneri, affermando che lo scudetto di due anni fu un regalo dell’Inter.

La febbre in attesa del derby del 22 aprile comincia a salire, sempre di più e in modo sempre più incontrollato. La possibilità che ha l’Inter è effettivamente storica, mai infatti un derby aveva decretato campione d’Italia Milan o Inter. Cosa che ovviamente il Milan tutto, società, squadra e tifosi, vogliono scongiurare ad ogni costo. Nel frattempo però, sponda nerazzurra del Naviglio, l’idea alletta e non poco. Anche Massimo Moratti ha parlato dell’eventualità lanciando anche una frecciata, nemmeno troppo velata ai cugini rossoneri.

Scudetto nel derby?

Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter del triplete, ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera del prossimo derby tra nerazzurri e rossoneri che, come detto, potrebbe assegnare lo scudetto alla sua squadra del cuore. Sull’argomento l’ex presidente dell’Internazionale ha affermato che “la seconda stella basta che arrivi, non mi farei un complesso di doverla conquistare proprio nel derby. Altra cosa è la sfida col Milan, vincerla è importante, perché non è una partita come le altre”.

La frecciata al Milan

Immancabile la frecciata al Milan. Dopo le innumerevoli di Marco Materazzi, tutte negli ultimi giorni, arriva anche quella da parte dell’ex presidente Moratti. Argomentando sui nerazzurri infatti ha dichiarato che “c’è una notevole superiorità rispetto alle altre squadre, così com’è successo la stagione passata con il Napoli: le squadre avversarie hanno sicuramente avuto dei problemi, non sono state all’altezza dell’Inter che, tranne il regalo di due anni fa, i suoi punti li ha conquistati con grande merito”. Alla domanda del giornalista se lo scudetto del Milan di due anni fosse stato quindi “un regalo dell’Inter”, Moratti ha ribadito: “Ne sono convinto”.

