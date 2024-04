Il rinnovo di Camarda è in una fase di stallo. Il suo agente chiede tanto e occorre poi valutare il fattore Ibra sulla vicenda.

Da poco più di un mese Francesco Camarda è 16enne, età per cui sarebbe abilitato a firmare il primo contratto da professionista. Sembrava una formalità, nulla di più. Nei fatti invece l’attesa della firma sul contratto si è tramutata in una vera angoscia, considerando che a tutt’ora non accenna ad arrivare. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della situazione specificando dettagli e prossime mosse del Milan a riguardo.

Zlatan Ibrahimovic

Le richieste dell’agente

L’amore tra Camarda e il Milan non è assolutamente da mettere in discussione. Il ragazzo, oltre ad essere cresciuto con la maglia rossonera addosso, ha manifestato in più occasioni un forte legame con la squadra. Qui occorre invece trovare l’intesa economica tra le parti che, come spesso accade, nulla ha a che vedere con i sentimenti. Tuttosport chiarisce infatti “c’è un discorso di cifre, fra ingaggio per il giocatore e commissioni per il suo agente (nonostante le smentite dell’ad Furlani sul punto), e di progetto (NextGen, promozione in prima squadra, prestito), su un ragazzo che il Milan ha fatto esordire il 25 novembre a San Siro, gettato nella mischia contro la Fiorentina a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, diventando così il nuovo recordman di precocità in Serie A”.

Il fattore Ibra

Altro aspetto di cui occorre tenere conto è rappresentato da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese – sottolinea Tuttsport – potrebbe “rendere più turbolente le acque“. Il giornale di Torino prosegue poi spiegando che “lo svedese conosce bene tutti gli aspetti del mestiere e il suo “nuovo” Milan non accetta di essere messo spalle al muro e, a oggi, è più probabile che prossimamente ad andare in scena sia una scontro, piuttosto che una pace armata”. Da non sottovalutare infine “che sul tavolo ci sono anche possibili operazioni in vista dell’estate come Buongiorno ( assistito da Beppe Riso ) , pallino rossonero per sistemare la difesa”.

