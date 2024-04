Il Milan è sulle tracce della stella francese del Monaco Magassa. Costi da valutare, tra i 10 e 15 milioni.

Il Milan nel prossimo mercato, così come annunciato da Furlani, opterà per operazioni mirate. Magari meno acquisti ma di qualità, ponderando le scelte e le valutazioni così da ottimizzare al meglio la sostenibilità economica alla qualità sportiva. Gianluigi Longari, sulle colonne di Sportitalia, ha argomentato in merito alle scelte e prospettive estive del Milan, spaziando dal tema allenatore fino agli obiettivi di mercato.

Alessandro Buongiorno

Buongiorno più una giovane stella

Nelle ultime ore si sono segnalati importanti passi avanti del Milan per Alessandro Buongiorno. La squadra mercato rossonera, con in testa Moncada, non si accontenterebbe del solo difensore centrale del Torino ma vorrebbe aggiungere un giovane prodigio, classe 2003 del Monaco. Il giornalista riferisce infatti della “sempre efficace attività di scouting rossonera in Ligue 1: un nome che ha mostrato margini di miglioramenti apprezzabili è quello di Soungoutou Magassa, centrale difensivo con abilità anche da centrocampista attualmente in forza al Monaco. Classe 2003, è dotato di buona tecnica e forza fisica straripante. I costi sono da valutare, ma è un profilo quantomeno monitorato anche dal Milan”. L’investimento per il giovane talento potrebbe oscillare tra i10 e i 15 milioni di euro. Il Monaco ha però dalla sua la lunga durata del contratto ( 2027, ndr ). Il giocatore infatti ha prolungato il suo contratto con il club francese nell’aprile del 2023.

Futuro di Pioli

Longari, nel suo lungo editoriale, ha poi approfondito anche il tema relativo al futuro di Pioli. Il giornalista sostiene infatti che “la volontà di Furlani sarebbe quella di proseguire con Stefano Pioli, ma la condizione indispensabile perché ciò si verifichi passa in primis dalla capacità di ribaltare l’equilibrio della qualificazione nella gara di ritorno contro la Roma. Senza quel passaggio sostanzialmente obbligato ogni altro genere di discorso avrebbe poco senso. A Pioli il compito di imparare dagli errori commessi la scorsa settimana e prendere di conseguenza le più adeguate contromisure“.

