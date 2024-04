Il derby di Milano sarà arbitrato da Andrea Colombo. I precedenti non fanno sorridere i rossoneri.

Il derby di Milano tra Milan e Inter è sempre più vicino. Il 22 aprile dista solo 5 giorni e, nel frattempo, la Lega ha ufficializzato gli arbitri della 32° giornata di Serie A. Per la sfida di San Siro che potrebbe, in caso di vittoria dei nerazzurri, consegnare lo scudetto all’Inter, ci sarà Andrea Colombo. La sfida si giocherà appunto a Milano il 22 aprile, di lunedì, alle ore 20.45.

Theo Hernandez

Quel rigore…

I precedenti di Colombo con il Milan sono tutt’altro che incoraggianti. In questa stagione infatti il fischietto comasco ha già diretto i rossoneri, nella fattispecie nella dolorosa trasferta di Monza. Il Milan perse malamente la partita ma, sulla stessa, influì e non poco l’arbitro Colombo. “Nell’occasione dell’infortunio di Di Gregorio, Carboni trattiene Theo Hernandez a due mani, in ritardo (il francese gli prende il tempo) e da dietro. Da rigore (avrebbe raggiunto il pallone prima di Di Gregorio?) e anche da VAR (una trattenuta è oggettiva, non c’è la soggettività di una spinta)”. Caso così analizzato da Il Corriere dello Sport.

Rosso a Jovic

La partita di Colombo a Monza fu segnata inoltre dalla decisione di espellere Jovic per fallo di reazione su Izzo. A dirla tutta il direttore di gara aveva inizialmente estratto il semplice cartellino giallo ma, dopo richiamo del VAR, corresse la decisione presa in un primo momento e la tramutò in cartellino rosso e conseguente squalifica. Insomma, i precedenti di Colombo con il Milan non fanno presagire nulla di buono.

