L’allenatore della Roma Daniele De Rossi ha cercato di stemperare la tensione per quanto possibile in vista del match molto importante di domani.

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro il Milan difendendo l’operato di Pioli. “Innanzitutto dico che Ndicka sta bene, è questa la cosa più importante; non ha subito ciò che pensavamo lì sul campo. Ognuno tragga l’insegnamento che vuole trarne: abbiamo ricevuto un sacco di complimenti per una cosa secondo me abbastanza normale per come andava gestita. È bello vedere che ci riscopriamo anche famiglia in questi momenti”.

Sui rossoneri

“Quando si parla di crocevia si parla della percezione sui giornali, quindi tendo a non commentare; Pioli è secondo in classifica, viene da un periodo in cui le ha vinte tutte, giocano quasi sempre molto bene. Credo che in realtà non ci sia questo grande problema con Pioli, poi la partita di domani è crocevia come obiettivo. Milan squadra costruita per far bene in Champions, quindi in Europa League… È una partita da ultima spiaggia per loro”.

Come approcciare la gara di ritorno

“L’essenza del nostro lavoro è il trovare sempre qualcosa che possa funzionare, senza però fare troppo. Le caratteristiche di una squadra vanno sempre rispettate, poi bisogna vedere cosa fa l’allenatore avversario… Non è che abbiamo vinto 7-0, il Milan non è stato in apnea tutta la partita; poi ciò che avevamo pianificato è riuscito. Non penso che Pioli stravolgerà la squadra, magari qualche interprete, l’attitudine, l’atteggiamento. Non è che dobbiamo creare 1000 presupposti pensando a quello che farà Pioli. Stiamo pensando a qualche cambiamento, ma senza snaturarci completamente”.

L’importanza della partita per la Roma e per De Rossi stesso

“È la prima competizione europea. È un percorso per arrivare ad essere felici. Domani potrebbe interrompersi, ma per me è tanto importante nel conseguimento dell’obiettivo: se non perdo 2-0 domani so che vado a fare la semifinale di Europa League. Questo so, quello è il crocevia”.

Il piano gara

“È una partita come le altre. Discorsi sulla gestione del risultato, sull’essere intelligenti, non troppo sbilanciati… Ma sono cose che si possono dire sempre e che valevano anche all’andata. Se poi all’ultimo minuto saremo 0-0 non penso che giocheremo per andare a segnare. Noi giocheremo per vincerla, perché se facessimo un gol per loro sarebbe un colpo duro. Se ce li portiamo dentro l’area il loro gol arriverà prima o poi. Dobbiamo fare una partita come all’andata”.

L’articolo De Rossi: “Partita da ultima spiaggia per il Milan ma non vedo questo grande problema con Pioli” proviene da Notizie Milan.

