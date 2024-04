Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini anticipa i temi del match di domani di Europa League.

Lorenzo Pellegrini ha parlato in conferenza stampa della partita di domani contro il Milan; si parte dall’1-0 per i giallorossi dell’andata. “Queste partite sono quelle belle da giocare. Uno inizia a giocare per arrivare davanti a 70mila persone che ti vogliono bene e che ti spingono a dare qualcosa in più. Sarà una partita difficile perché il Milan vuole passare il turno, ma anche la Roma. A San Siro abbiamo fatto un’ottima partita a Milano, domani possiamo fare anche meglio”.

La scelta di parlare meno pubblicamente

“Sono cose che decidiamo assieme alla società. C’è stato un momento particolare in cui ho subito infortuni, abbiamo convenuto di concentrarci più sulla salute fisica e mentale. Poi sono stato sempre presente con i compagni e per la Roma”.

Il lavoro di De Rossi

“Questo è quello che il mister ci vuole trasmettere: giocare sempre per vincere. Si pensa che certe partite siano meno importanti perché meno di cartello, ma poi sono proprio quelle partite che ti fanno poi giocare contro le squadre di cartello”.

Il suo essere

“Lo sanno tutti: sono quello che vedete. In tanti dicono che apprezzano la mia trasparenza. Io qui ho un ruolo importante, ma non perché sono importante per gli altri, ma perché importante per me; non il legarsi la fascetta la domenica, ma è tanto altro. Io alla Roma non gli mancherei mai di rispetto perché mi ha dato tutta la mia vita”.

