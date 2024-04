L’ex allenatore Arrigo Sacchi sostiene che non tutte le colpe del rendimento ondivago dei rossoneri siano automaticamente da additare al tecnico.

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulle responsabilità di Pioli in questa stagione del Milan. “Pioli lo conosco da molto tempo ed era uno dei tanti allenatori tattici, cioè uno di quegli allenatori che non credono nel gioco. Penso anche che in questi anni abbia cercato di diventare uno stratega e di proporre qualcosa di suo”.

La condizione

“Valutazioni su di lui? Dipende dal mercato, mi spiego. Non so se tutti gli stranieri che sono arrivati al Milan nell’estate scorsa siano stati presi insieme all’allenatore o comunque con il suo benestare. Dunque, sarebbe ingeneroso giudicarlo per i prossime risultati se non è stato consenziente e non ha avallato il mercato. Altrimenti è chiaro, avrebbe le sue responsabilità. Nel primo caso non avrebbe colpe e se fossi il presidente guarderei a chi quei giocatori li ha scelti. Se invece Pioli ha partecipato alle decisioni e poi qualcosa non funziona ha colpe anche lui. E lo dico con dispiacere perché è sulla strada giusta”.

Il consiglio

“Non so quali siano oggi i rapporti interni al club, io rischiavo ma avevo le spalle coperte dal presidente. In Italia siamo in crisi di progettualità, cerchiamo il singolo o lo straniero per mancanza di idee. Ma non è detto che spendere sia la soluzione e vincere non è automatico. Per farlo serve mentalità internazionale e gli allenatori devono coltivarla. I tattici mettono in difficoltà le società chiedendo acquisti che possano fare la differenza e che magari finiscono per mettere i conti in rosso. Servono gli strateghi: Stefano deve fare ancora un saltino, piccolo. Non un ‘saltone’…”

