Il giornalista Michele Criscitiello è molto scettico sul fatto che i rossoneri possano lottare per lo Scudetto con il portoghese in panchina.

Michele Criscitiello su Sportitalia ha detto la sua sul nuovo progetto del Milan non risparmiando critiche alla proprietà. “Fonseca è arrivato. Finalmente per i tempi, forse dovremmo dire peccato per le aspettative”.

La puntualizzazione

“Attenzione: il calcio è strano, quando parti senza favori dei pronostici puoi solo che migliorare la tua posizione, ma altre volte invece vengono confermate le previsioni e allora si che sarebbe un disastro. Fonseca è un buon allenatore ma da immaginarlo alla Fiorentina o alla Lazio. Dobbiamo uscire da un inganno”.

Paulo Fonseca

L’interrogativo

“Il Milan va considerato il vero Milan o una squadra sperimentale che prende allenatori da rilanciare e calciatori da valorizzare? Noi il Milan lo vediamo come la squadra che lotta per vincere lo scudetto e per provare ad arrivare in finale di Champions. Oggi ci dispiace, forse ci sbagliamo, ma con Fonseca vediamo un Milan in lotta per la zona Champions e non per vincerla o per provare a ricucirsi lo scudetto sul petto”. Riuscirà il portoghese a smentire tutte le critiche?

L’avviso

“Questa società è sana e ci piace ma forse deve alzare l’asticella dell’ambizione. Cardinale deve capire che in mano ha il Milan. Nessuno lo discute ma finora ha vinto poco e lo ricordiamo. Qualcosa… stona. Anche qualcuno”.

