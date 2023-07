Criscitiello: «Il Milan sta facendo le cose giuste. Pioli? È consapevole che…». La sua analisi sui rossoneri

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha fatto il punto sul Milan. Di seguito la sua analisi.

CRISCITIELLO – «Il Milan ne ha venduto 1 (fortissimo ma a peso d’oro) e ne ha acquistati tre alla stessa cifra. Il Milan andava rinforzato e soprattutto sembra stia facendo le cose giuste. Spese contenute tra i 15 e 25 milioni di euro, pronti per competere a grandi livelli e ad essere ceduti anche al doppio. La filosofia è interessante, gli acquisti sembrano tutti con profilo da Milan poi dovrà essere il campo a farci capire se insieme questi singoli riusciranno a comporre una squadra. Sta di fatto che il Milan è reduce da una sessione estiva pessima, dove sono stati fatti disastri tecnici ed economici anche se quella precedente aveva regalato grandi soddisfazioni. Oggi il peso è sulle spalle di Stefano Pioli che non avrà più l’ombrello di Maldini ed è consapevole che la proprietà gli ha dato una fiducia quasi incondizionata ma i risultati non potranno mancare. C’è ottimismo e soprattutto tanta attesa per l’inizio del campionato»

