Il giornalista Michele Criscitiello parla dell’Inter e del calcio mercato soprattutto sulla vicenda Bremer e Skrianir.

Da come riferito sul sito di internews24, vengono raccolte le dichiarazioni del giornalista Michele Criscitiello che commenta il momento dell’Inter nel calcio mercato: “Io vedo l’Inter in grave difficoltà. Il problema a mio avviso non è la società dell’Inter ma i dirigenti che sono dei professionisti, però la Juventus li ha incartati perché gli ha fregato Bremer dopo aver venduto subito de Ligt. Non devi mettere Milan Skriniar fuori rosa non convocandolo nelle amichevoli sapendo che non puoi prendere Gleison Bremer! Nel mercato bisogna essere bravi a comprare ma anche bravi a vendere.“

Giuseppe Marotta

Parla il direttore sportivo Pietro Leonardi parla così a SportItalia: “Chi è forte nel mercato è quello che ha i soldi al momento giusto. La Juventus ha venduto prima de Ligt e quindi ha maggiori risorse rispetto all’Inter. Chiaramente Skriniar è stato decisivo per l’Inter non tanto come de Ligt per la Juventus. Nessun rilancio al Torino: significa una cosa: l’Inter fa la scelta di non vendere Skriniar, rinunciando a Bremer. Fanno una brutta figura mediatica ma non si indeboliscono.“

