Michele Criscitiello, giornalista. ha commentato la possibilità che dopo Tonali parta anche Theo Hernandez dal Milan: le parole

Ospite a Tutti Convocati su Radio 24, Michele Criscitiello ha dichiarato:

«Theo Hernandez via per 90 milioni? No. Da quello che so, il Milan come linea ha la cessione al massimo di un top player a sessione estiva. Con Tonali abbiamo finito qui e adesso si pensa a fare la squadra».

