Franck Kessie, ex Milan, potrebbe tornare in Italia: il Barcellona lo offre all’Inter per Marcelo Brozovic

Franck Kessié, ex Milan, potrebbe tornare in Italia dopo un solo anno al Barcellona.

Come riferito dalla stampa iberica infatti, il club blaugrana avrebbe offerto l’ivoriano all’Inter per arrivare a Marcelo Brozovic. Dal canto suo l’ex Atalanta è desideroso di tornare in Italia.

